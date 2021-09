Chiche Gelblung: “Todo el día pienso en sexo”

A punto de comenzar con la nueva programación de América en dos horarios diferentes, la última emisión de “Polémica en el Bar” tuvo inesperadas confesiones teniendo en cuenta que se celebrara el “día del sexo oral”.

Los integrantes del ciclo hicieron escuetos comentarios al respecto pero, quien sorprendió con su confesión fue Chiche Gelblung.

El periodista se refirió a la importancia del sexo en su vida ante la presencia de la sexóloga Florencia Salort a quien le dejó en claro que las relaciones íntimas tienen mucha importancia para él.

"El primer mito que se derriba es que la gente es más sexual cuando es más joven", comenzó diciendo la profesional y de inmediato Chiche sumó: "No hay edad para eso. Cuando sos más joven sos más bruto y hay cosas que no sabés. Pero a medida que vas adquiriendo experiencia, vas disfrutando más”, comentó.

Ante la declaración de Chiche, Mariano Iúdica consultó con el periodista qué importancia tenía el sexo en su vida y Gelblung respondió: “El cincuenta por ciento de mi vida es el sexo”. Como era de esperar, todos los presentantes festejaron el comentario de su compañero con aplausos y gritos.

Luego Gelblung “atacó” nuevamente y consultó a los panelistas: “Yo pregunto, ¿todo el día no pensás en sexo? ¡Yo todo el día pienso en sexo! A veces no pienso en la comida, no pienso en las finanzas...Pero en sexo pensás en algún momento del día...”, cerró divertido.