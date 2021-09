¿Comprometida? Morena Rial usa un anillo muy llamativo y luce nuevo tatuaje

Muy activa en las redes sociales, Morena Rial sorprendió nuevamente a sus fanáticos al compartir, en primer lugar una foto de un enorme tatuaje de San La muerte que la rubia decidió hacerse en uno de sus brazos y del que es devota. A través de sus historias de Instagram, la hija mayor de Jorge Rial compartió la imagen y sus fanáticos se sorprendieron.

También y otro detalle no menor que llamó la atención de sus más de 1.2 millones de seguidores, fue un anillo de compromiso en su mano izquierda.

Inmediatamente llegó la pregunta de rigor: "¿Qué es ese anillo? ¿Estás comprometida?", consultaron. Rápidamente, la joven aprovechó la inquietud del usuario para aclarar cuál es su situación sentimental.

"No, chicos. No estoy comprometida, estoy soltera, literal soltera. Son dos anillitos muy lindos que tengo pero no estoy comprometida”, dijo sin rodeos la madre Francesco Benicio, su hijo con Facundo Ambrosioni.

Para cerrar el intercambio con sus fanáticos, Morena dijo que por el momento está muy bien en esta situación y que no tiene ganas de volver a estar en pareja: "Estoy soltera hace un tiempo largo y estoy muy muy bien”, cerró convencida.