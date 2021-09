Denunciaron el spot de cierre de campaña de Cinthia Fernández

La mediática se sumó al ruedo político, y a modo de cierre de su campaña por las PASO, Cinthia Fernández lanzó un polémico spot. Es así como la precandidata diputada por la provincia de Buenos Aires bailó en portaligas frente al Congreso, con la música del tango “Se dice de mi”. Pero las criticas no tardaron en llegar. A la vez de una denuncia.

Los familiares del director de orquesta uruguayo Francisco Canaro y el poeta argentino Ivo Pelay, autores de la letra del famoso tango, realizaron una presentación en contra de la panelista de Los ángeles de la mañana. Este hecho se lo informó Angel de Brito, indicandole: “Estás denunciada en SADAIC, ¿sabías?”. Al mismo tiempo su compañera le dijo que ante una acusación así, va a tener que pagar una suma de dinero.

A pesar de ello, la joven madre y candidata Fernández aseguró que no sabía que la habían denunciado. Al mismo tiempo aclaró que consultó con un abogado antes de realizar el spot y le dijo que podía hacerlo.

Guillermo Ocampo, director de SADAIC, dio detalles "Hemos mandado las pertinentes notificaciones al canal de televisión y al partido político, haciéndoles saber que no pueden usar esa obra musical y advirtiéndolos de posibles reclamos resarcitorios”. También explicó que la precandidata no tiene autorización para usar el tema y menos generar el cambio de letra. "Se debe pedir permiso para adecuar la letra a la campaña y si los autores prestan conformidad, se realiza. Pero no se puede modificar la obra unilateralmente”, explicó.

