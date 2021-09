En portaligas, Cinthia Fernández bailó frente al Congreso

A días de las PASO, Cinthia Fernández sorprendió a los transeúntes que caminaban cerca del Congreso de Buenos Aires al bailar en portaligas y realizar un fuerte descargo usando la melodía de una reconocida canción.

Con la intención de cerrar su campaña de una manera original, la panelista de “LAM”, bailó y cantó la milonga “Se dice de mí” de Tita Merello y le cambió la letra de una manera muy original.

Si bien el video se iba a presentar en el programa de Ángel de Brito, el tiempo no fue suficiente y quedó afuera de la rutina. Frente a esta situación, Cinthia utilizó sus redes sociales para lanzar su video de cierre de campaña al frente del partido Unite.

El cambio de la letra y la intención de Cinthia fue responder a los constantes ataques que recibió por mostrar su cola en las redes sociales durante la campaña electoral.

A través de un extenso posteo junto al video, la ex de Martín Baclini escribió: "Se dice de mí, Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul* es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran”.

“Y tal vez si me escucharan. Tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir. Hay leyes que están, no se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir, la cuota, ja, nunca llega. Más nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ella no puede ser así. Voy por ahí", dice su canción.

“Querían propuestas acá tener ESTA… ¡Canción!. Ya estoy escuchando, las frases armadas como: mira la diPUTAda, mira la trolA, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, ¡qué país generoso! , ¡Ridícula!...Qué podés esperar de ésta, que vergüenza de madre que van a decir tus hijas, es lo único que sabe hacer”.

Y siguió :” Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y más que nada mi CAUSA. El cul* simplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas. Gracias por ser tan básicos, cayeron una vez más . Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y ¿sabes qué?, en todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron más fuerte, a mi y a mi voz".

La angelita expresó: "¿Por qué tanto nervio? Este culit* es una simple y barata estrategia en Campaña, no como las pautas oficiales y excesivas que bancamos todos nosotros, pero este CULO no es mi Campaña. Mostrando el culit* no pretendo que entren y me voten, no subestimo a los jóvenes o a los 'pajeros'. Seamos realistas, nadie te va a votar porque tenés un buen culo y le gustas, NO. Eso déjaselo a los políticos que quieren GARCHAR y te van garchando con sus gestiones, En vez de ofrecerles una solución para independizarse de sus papás, en vez de dar una explicación, de ¿por qué sus viejos tuvieron que cerrar su negocio y en vez de dar un motivo para que se queden y no se vayan de este hermoso país?".

Finalmente la candidata expresó: "Decidí cerrar mi campaña, transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen TODAS las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia economía física y psicológica que se presenta en distintos casos, en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres en vez de hermanos e hijos, por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una RESPONSABILIDAD UNILATERAL, que debería ser compartida, en la quita de tiempo y amor que se pierden los niños en la ausencia presencial de un padre, en el tiempo que no vuelve ante las falsas denuncias; en fin podría seguir”.