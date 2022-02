Lizy Tagliani anunció en redes que dejó a su novio

Este viernes, los fanáticos de Lizy Tagliani se sorprendieron por un posteo que la conductora compartió en su cuenta de Instagram.

Luego de más de dos años, la comediante anunció que se separó de Leo Alturria, su novio rugbier al que conoció mientras conducía un programa en Telefé, “El Precio Justo”.

En un extenso texto junto a una foto de la pareja, Tagliani confirmó que hace más de dos meses que ya no está de novia con el joven: "Él no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte", comenzó diciendo Lizy.

Luego agregó: "Fueron años de mucho amor, fue una hermosa historia que continuará de otra forma. El amor mutó pero aún sigue siendo sólido".

Para finalizar, la mediático no dudó en decir: "Fuimos muy felices en pareja y lo seguiremos siendo como amigos si Dios quiere... Lo cuento para que me escriban los solteros, jajajaja".