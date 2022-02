El polémico look de Soledad Pastorutti en el festival de Cosquín

Nadie puede negar el talento de Soledad Pastorutti y, mucho menos, su historia en la música relacionada al Festival de Cosquín.

Pero más allá de todo, la artista fue criticada en las últimas horas luego de su presentación en la ciudad cordobesa por la ropa elegida por la jurado de “La Voz” (Telefé), para subir a escena.

La Sole lució radiante pero muchos defensores “tradicionalistas” del evento se mostraron en contra de la elección del look, de la nacida en Atequito.

Con 26 años de trayectoria, Pastorutti cantó el pasado 26 de enero en la plaza Próspero Molina y, para la ocasión, eligió en primer lugar, un outfit blanco, botas altas y shorts pero agregó un saco que luego lo usó como poncho para las chacareras.

Horas más tarde, la artista sorprendió con un vestido negro y corto con un profundo escote que dejó la belleza de la mujer a la vista.

Si bien, el look de Soledad asesorado por Sebastián Casal fue bien recibido por sus seguidores en las redes sociales, muchos usuarios también manifestaron su disconformidad con el look elegido para el tradicional escenario como el de Cosquín.

“Qué pasó? La ropa de la Sole desentona con Cosquín”, “Ya no es la Sole de Arequito”, “No me gusta”, “Muy desubicado el vestuario, parece Tini Stoessel” y “Rajá Sole”, “El estilismo no armoniza con su entorno” fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante luego de su presentación.