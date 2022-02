La razón de Viviana Canosa por la que tapa las fotos de su mate con corazones

La conductora Viviana Canosa publicó en los últimos días historias en su cuenta de Instagram, en las cuales aparece ella junto a un mate. Pero la particularidad de la fotos se encuentra en la bombilla que está tapada por un sticker de corazón blanco. ¿Por qué oculta algunas partes de las imágenes?

De vacaciones, en medio de la naturaleza y tranquilidad del hogar, la conductora suele retratar varios momentos del día, tales como aquellos en los que disfruta junto a su hija Martina o cuando toma su clases personalizadas de boxeo y subirlo a sus historias. Y en cada historia que subió, especialmente en aquellas con un mate en la mano, se repitió el sticker de corazón.

Frente a esa repetición, Canosa aseguró que utiliza seguido tanto el mate como la bombilla ya que no lleva tanta yerba y así le permite tomar el mate lavado, como le gusta. “En realidad lo tapo porque son mates con chivos, y no es que tengo un acuerdo con la marca. Es un mate que me copa y una bombilla que me encanta. Es el de mis favoritos porque es como justo porque no lleva tanta yerba y yo tomo el mate lavado”, arrancó a explicar gentilmente Viviana.

Finalmente, con muy buena onda y de humor, Viviana agregó: “Es el mate con la bombilla que más cómoda me resulta y tiene un chivazo. Nada más que por eso. Estoy sola, tranquila, relajada, por eso debo estar tan bien”. De todas formas, espera la llegada del sponsor.

fuente paparazzi