Celeste Cid posó desde la pileta con un bikini multicolor

El pasado lunes, Celeste Cid volvió al ruedo de las redes sociales con una publicación que causó furor entre sus seguidores y seguidoras. En bikini multicolor, la actriz demostró porque es catalogada como una de las mujeres más hermosas del país. En la pileta se animó a posar dos veces con una gorra negra canchera, fiel a su estilo.

La artista escribió para acompañar las postales: ‘Primer lunes de enero. Empecé a leer este libro el sábado. Recién lo terminé. Especie de rompecabezas de espacios, tiempos y colores; gracias por las voces @mariiigainza y las pistas (me gustó investigar pintores, me armé un viaje medio interactivo ✨🦋). Me gusta este año. Siento que lo voy a querer mucho, por especial’.

Varias famosas se expresaron en los comentarios de la publicación de la popular red social. La humorista standapera, Fernanda Metilli, la famosa María Irrigaray, Miriam Lanzoni y Marcela Kloosterboer, le hicieron saber que es hermosa y una de las caras más lindas de Argentina. Sus más de 2.3 millones de seguidores se hicieron elogiar con tremendos elogios.