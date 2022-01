Se viene la boda de un Montaner y la novia debió firmar un contrato de silencio

Stefi Roitman y Ricky Montaner se casarán este sábado 8 de enero en la Argentina; a poco de que se lleve a cabo el anhelado momento, la periodista Maite Peñoñori reveló que la familia Montaner le hizo firmar un documento a la futura esposa del cantante. ¿El fin?, es para evitar la filtración de información de la fiesta.

La panelista detalló en "Intrusos" todo lo que debieron hacer Stefi Roitman y quienes trabajaron en la organización del matrimonio: "(La familia Montaner) Le hicieron firmar a ella un contrato de confidencialidad, todos los proveedores, hasta los más chiquitos, también tuvieron que firmar este contrato para no filtrar nada a la prensa". Asimismo explicó por qué no pusieron el lugar donde será la boda en la invitación que se filtró: "No querían que se sepa. Si vos confirmabas tu asistencia, recién ahí te van a pasar un día antes la dirección".

A pesar de tanto secretismo la periodista confirmó que la celebración se llevará a cabo en un lugar llamado El Dok, el cual está ubicado en Exaltación de la Cruz: "Es un lugar enorme, muy cerca de la casa de Chano Charpentier, es una zona de mucho campo, muy amplia, hay una caballeriza por ese lugar... La boda es al mediodía, el lugar tiene mucho espacio verde, lo cual los convenció por el tema del COVID. Los van a testear a todos, les van a hacer un test rápido"

Muchos se han consultado cómo será la ceremonia que una a Ricky Montaner y Stefi Roitman, ya que ambos son de religiones diferentes, sobre lo cual Maite comentó: "La ceremonia va a ser mixta, porque ella es judía y él es evangélico".