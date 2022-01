Con un jeans apretado y brutal escote, Flor Peña mostró su entrenamiento

Flor Peña no para ni en los primeros días del 2022. No tiene respiro, no tiene vacaciones. La sensual conductora de Flor de Equipo se volvió a mostrar provocativa, pero también fiel a su estilo, entre risas realizando ejercicios. Es que de esa forma ella sabe que seduce a sus más de 5.8 millones de seguidores de Instagram.

Tanto así, que este viernes, la blonda compartió un video en el cual se la vio con un jeans semi claro, una remera brutalmente escotada y que dejó ver sus abdominales y un aparato para ejercitarse de goma. Fue así que la se mostró entre risas y los exigentes movimientos repetitivos de la rutina que realizó.

‘Hoy se entrenó fuerte… Cuándo no?’, escribió para acompañar las imágenes y simplemente hizo estallar de corazones la publicación a los pocos minutos. Este viernes, los seguidores de Flor la llenaron de elogios para sus curvas y su carisma. ‘PASA EL TIEMPO Y SIGUE SIENDO TREMENDA MUJER’, fue uno de los más destacados.