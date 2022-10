Ángel de Brito se metió en la crisis de Tini y Rodrigo de Paul

En el comienzo de la semana, en la pantalla de América, Guido Záffora contó que la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estaría en su etapa final.

La razón de esta situación son una serie de desencuentros que los mediáticos tuvieron en el último momento, y hay algunos que creen que la pareja ya no está junta pero que recién lo anunciarán luego del Mundial.

Como no podía ser de otra manera, Ángel de Brito también se refirió al tema, al ser consultado por un usuario en las redes sociales que preguntó si no le parecía 'una pavada' que se 'inventara' el fin de la relación y el periodista no dudó: "Sí. Se la pasan inventando separaciones, embarazos y otras giladas", dijo el conductor de "LAM".

Tini está en Madrid, pero no en la misma casa de De Paul sino junto a Lali con quien grabará una canción que pronto se conocerá.