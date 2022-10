Icardi hizo un vivo en Instagram y destrozó a Wanda Nara

El delantero Mauro Icardi dejó de ser silencioso e hizo un fuerte descargo en las redes sociales. Allí se explayó libremente sobre su matrimonio. Con ello pretende dejar de lado tanto misterio. Esta transmisión tuvo más de 100 mil espectadores.

“Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar” fue uno de los textuales que aludió el futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi. En su primera vez haciendo un vivo habló de su relación con Wanda Nara, a quien se refirió en muy duros términos al explicar por qué tomó decisión de dar su versión.

El futbolista generó un monólogo de un poco más de media hora, donde respondió preguntas y aclaró su punto de vista de la ruptura con Wanda. En este punto afirmó “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos".

Sobre el estado legal de la relación detalló: “No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos”, afirmó. Y defendió su accionar en las redes sociales. “No estoy loco ni soy un enfermo por subir una foto con la madre de mis hijas”.

Una de las consultas que le hicieron sus seguidores estuvo referida a su opinión sobre los rumores entre Wanda y L-Gante. En este caso indicó que es “todo publicidad”, y admitió que Tamara Báez, la ex del cantante, le escribió preguntándole algunas cosas de la empresaria. “Le dije que no era verdad lo que me decía, que yo conozco bien a mi mujer. No le tiré onda como salieron a decir”, aseguró.

Durante la transmisión, el futbolista resaltó que junto a él estaban sus hijas Isabella y Francesca, los hijos de Wanda con Maxi López: Valentino, Benedicto y Constantino. Sobre si ellos saben lo que pasa, afirmó “Los nenes están grandes, ven las noticias, ven las redes sociales. Ellos me preguntan y les digo la verdad de todo. Somos personajes públicos, famosos, siempre somos noticia. Me gustaría que fuera por otra cosa, pero hoy en día no es así”.

Para finalizar añadió una respuesta en referencia a la campaña de ropa de Wanda y L-Gante. Ante ello aludió “Había otras formas de publicidad, creo que no es la adecuada para lo que es ella, su marca, su nombre, para lo que creamos y tuvimos durante nueve años, diez. No estoy de acuerdo y se lo digo diariamente, pero será un modo de venganza. No sé cómo llamarlo”.

Ahora el hijo de Wanda atacó a L-Gante

En medio del conflicto por la relación de su madre con L-Gante, Valentino López dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram. Esto de inmediato encendió la polémica. Además, el adolescente apuntó en una historia contra el artista.

Esto se debe a que Valentino subió una storie en la red social en la que etiquetó al cantante y lo llenó de emojis de payasos.