Con encaje negro, Romina Malaspina se puso misteriosa en Instagram

A punto de comenzar el reality de Telefé "Gran Hermano", una ex participante no deja de conquistar en sus redes sociales, con sus osadas posas e increíbles looks.

Se trata de Romina Malaspina, quien en la noche del domingo realizó un llamativo posteo que sus seguidores no pudieron ignorar.

La rubia, apenas usando lencería fina, expresó: "3 días" sin dar demasiados detalles sobre una aparente sorpresa.

De costado y dejando a la vista sus tatuajes, la mediática, usando portaligas, levantó la temperatura consiguiendo mensajes como: "Diosa", "la bebota", "te amo", "sos una bomba", entre otros.