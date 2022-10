En bikini y embarazada, Maypi Delgado anunció su separación

Sin pasar inadvertida, pero manteniendo su bajo perfil Maypi Delgado volvió a ser noticia en las redes sociales y en los portales de noticias.

La ex Gran Hermano, hace unas semanas atrás, confirmó su embarazo junto a Matías Ricciardelli y, a través de dulces posteos, la morocha expresó cómo vivía el momento más importante de su vida.

En las últimas horas todo cambió cuando Delgado volvió a usar su cuenta de Instagram, pero esta vez, para comunicar el final de su relación con el padre de su hija por nacer.

A través de un posteo con varias fotos, la joven modelo comenzó diciendo: “Creo que ya hace siete años, o seis, desde que arranqué la búsqueda de un bebé. Por distintas razones nunca se dio, me hice miles de estudios, también hice tres tratamientos de fertilidad para poder quedar, y nada...Después de soñarlo tanto, arranqué la búsqueda por el lado de hacer un tratamiento sola, siempre quise ser mamá”, dijo.

Luego agregó: "Mientras empezamos una relación con Maty, me llegó la sorpresa de quedar embarazada en cuatro meses de noviazgo, de locos. No fue buscada, pero sí muy, muy esperada por mí. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él como yo, creía que yo no podía quedar”, dijo acerca de la relación que comenzó en marzo de este año.

“Pero India nos eligió a ambos como sus papás, a pesar de que no éramos una pareja consolidada y, con este proyecto, ella llegó para movernos el piso. De repente nuestra vida enloqueció: yo moría de felicidad y ya quería comprar todo, tener todo (cual primeriza, ansiosa desde el primer día que me hice el Evatest), no me juzgo tampoco. Es que lo deseaba tanto que fue lo que me pasó”.

“No me di cuenta que del otro lado había alguien más que no lo estaba viviendo como yo y no estaba preparado. Lamentablemente nos costó la relación... (quiero aclarar que el papá en ningún momento me dijo de no seguir con el embarazo), pero lo superó y un día ya no era sostenible la relación. Yo la estaba pasando bastante mal y él obvio que también, porque su idea nunca fue hacerme daño”, escribió acerca de su ex novio.

“Hoy ya separados lo entiendo, y entiendo que este fue el gran sueño de mi vida y no era lo mismo para él. Entendí que necesitaba tiempo para darse cuenta y caer en todo esto. Es muy difícil la decisión de ser padres separados, y tampoco ni él ni yo sabemos si esto va a ser así siempre. Pero hoy es lo mejor. Yo me vine a vivir a Mar del Plata porque es donde tengo mi familia, amigas, mi gente y mi departamento chiquito que alquilo, pero vamos a estar bien”.

“Lo importante es que seamos buenos padres para India, juntos o separados, tenemos la responsabilidad de cuidarla y amarla para siempre, y también de respetarnos nosotros dos... Si esto lo contaba antes, lo iba a contar desde el dolor y desde el enojo, pero hoy lo entiendo y lo acepto. Quiero agradecer a todos los que no están acompañando y respetando en ésta...familia mía, familia de él, amigos. No es fácil, pero estamos tratando de hacer lo que se puede y yo estoy luchando todos los días por tener un hermoso día y que todo esto no le afecte tanto a India. Estamos rediseñando cómo vamos a entrar los tres con fiaquita y estar cómodas igual. Todo con amor se puede”, cerró Maypi Delgado.