Jesica Cirio enloqueció a todos con una foto completamente desnuda

Jesica Cirio volvió a prender fuego las redes sociales. Esta vez sin nada de ropa. Como otras famosas, ella se animó a celebrar su día con un jugado posteo.

Es así como la madre de Chloe publicó una imagen junto a su pequeña donde se la ve posando totalmente desnuda. De este modo, deja a la vista su espectacular cuerpazo.

En el mismo se puede leer: "Cuando me decían que tener un hijo te cambia totalmente la vida y que es el amor más grande del mundo yo no lo entendía. Ahora me doy cuenta de que tenían razón y que esa frase es lo más REAL que puede haber". Allí habló de la maternidad.

Luego expresó: "Hoy ya hace 4 años que me convertiste en mamá y mi vida cambio por completo! Te convertiste en mi compañera, mi confidente, esa nenita dulce que siempre me saca una sonrisa. Agradezco una y otra vez de tenerte". Aunque lo que se llevó las miradas y elogios fue su lomazo.