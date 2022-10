Muy sensual, Charlotte Caniggia incomodó en la mesa de Juana Viale

Este fin de semana y en una nueva mesaza de Juana Viale en El Trece, se vivió una situación particular con una de sus invitadas que logró incomodar a los famosos presentes.

Junto con Charly Alberti, Juan Minujin, María O’Donell y Guillermina Valdés, Charlotte Caniggia comenzó dejando hablar sola a la anfitriona en un tema que, al parecer, poco le interesó.

Luego y, para sorpresa de muchos, la influencer al escuchar a O´Donell hablar del reciclaje manifestó que el tema no era de su interés: “¿Vos, Charlotte, reciclás algo?”, fue la pregunta de Juana a lo que la invitada contestó: “Yo nada. Tiro todo junto”, expresó sin problemas.

La próxima figura de "El Hotel de los Famosos 2", no se sintió avergonzada por su comentario al que confirmó riendo fiel a su estilo.

"Yo ese mambo no lo tengo. Es un mambo, me parece", agregó Charlotte y luego reconoció que no sabe de la actividad ni las cooperativas de cartoneros existentes en Buenos Aires.

Para cerrar la exuberante mujer agregó: “El mundo ya está hecho un desastre. Por más que uno recicle… Hay tantas cosas mal que por más que uno recicle es al ped... Me parece. Es mi punto de vista”, dijo la hija de Claudio Caniggia para estupor de los presentes.

