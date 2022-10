Sin Wanda, Mauro Icardi comenzó a darle "likes" a una estrella internacional

Nadie puede negar que la vida de Wanda Nara y su relación con L-Gante genera todo tipo de rumores y especulaciones.

Hace unos días, Mauro Icardi salió en vivo de Instagram criticando la actitud de la rubia quien se divierte en Argentina a miles de kilómetros de sus hijos.

Ahora y a la espera del regreso de la empresaria a Turquía, se supo que que el futbolista comenzó a darle "likes" a una reconocida celebrity en cada una de sus publicaciones.

Fue Estefanía Berardi quien, como lo hace usualmente espió las plataformas del argentino y confirmó el coqueteo virtual con Kim Kardashian quien cuenta con más de 322 millones de seguidores.

Fue una usuaria quien se dio cuenta de los corazones que el ex de Wanda le dejó a la famosa: "¿Viste que Mauro Icardi le pone me gusta a Kim Kardashian?", no dudó en expresar la mujer a la panelista de "LAM" (América) quien lo compartió en las redes.