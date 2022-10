Emotiva despedida a César Mascetti

La noticia de la muerte de César Mascetti no pasó inadvertida. Si bien el periodista muchos años estuvo en el Trece más precisamente en Telenoche, desde distintas señales no faltaron los recuerdos y homenajes al "Guacho" como lo conocían sus amigos y seguidores.

Este miércoles, pasadas las 11 de la mañana, el cementerio de San Pedro vivió momentos de emoción en el último adiós al también conductor.

El periodista falleció en su ciudad natal, a los 80 años, tras dar pelea a una larga enfermedad.

Desde "Socios del Espectáculo", Rodrigo Lussich expresó: "Estamos viendo imágenes en vivo, en el cementerio de San Pedro, del último adiós a César Mascetti", dijo el uruguayo y Adrián Pallares agregó: "La estamos viendo a Sandra Mihanovich y a Mónica. Es un día tristísimo para esa familia".

En la conmovedora despedida de Mascetti , Sandra Mahonich leyó una carta dejada por el periodista que tenía todo listo para el momento de su partida.

"Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar", leyó Mihanovich.

"Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazo a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022", cerró la cantante frente a la emoción de los presentes.