Alejandro Lerner sorprendió en "Quién es la Máscara?"

En la noche del miércoles, la pantalla de Telefé vivió una gala especial en "Quién es la Máscara?", al descubrir que uno de los participantes resultó ser uno de los grandes íconos del rock nacional.

Luego de varias performances casi perfectas y bajo el traje de un simpático robot llamado "Bot", Alejandro Lerner fue descubierto por Karina La Princesita y participantes del público que no podían creer lo que veían.

Antes de quitarle la máscara y en envíos anteriores, la cantante de cumbia expresó: “¿Puedo decir algo? Se me está saliendo el corazón si es la persona que yo creo. ¿Lo puedo decir a lo último? Por favor se los pido, si producción y Nati Oreiro me deja”, comenzó diciendo la cantante y luego agregó: “No me recupero, no puedo hablar. Lo amo... es Alejandro Lerner", afirmó contundente.

Agradecido por la convocatoria, el músico comentó que fue una grata experiencia ser parte del ciclo de formato internacional intentando disimular su estilo en cada una de las canciones que interpretó durante la competencia.

El ciclo conducido por Natalia Oreiro y, con la participación de Wanda Nara, Roberto Moldawsky, Lizi Tagliani y la ex de El Polaco casusa sensación cada noche por sus sorpresivos participantes.