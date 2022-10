Mostrando la cola, BarbySilenzi incendió Divas Play

Hace algunas horas, Barby Silenzi usó sus redes sociales para dar la bienvenida a su hija, fruto de la relación que la mediática mantuvo con Francisco Delgado. La pequeña estuvo en México, en donde el ganador de Gran Hermano, vive con su novia en una relación abierta.

Muy activa en sus plataformas, especialmente en Divas Play, la ex participante de ShowMatch, no dudó en comenzar a "calentar el ambiente" y compartió dos fotos no aptas para cardiacos.

En la primera imagen, desde el balcón de su departamento, Silenzi mostró su colaless y, horas más tarde, disfrutando del agua, la influencer mostró un pequeño traje de baño que dejó ver sus curvas.