¿Se viene el casamiento?: Rusherking y la China se habrían comprometido

La China Suárez y Rusherking están cada vez más enamorados. Pero esta vez fueron más allá, ya que dieron indicios de que podrían formalizar la relación.

Recientemente, la actriz publicó un video romántico en Instagram en la que aparece junto al cantante. Esta historia disparó los rumores de un supuesto compromiso. En el mismo la China y el cantante están abrazos, muy acaramelados y en sus dedos anulares lucen anillos similares. De fondo, se escucha la canción “Perfecta”, canción que él le escribió a ella.

Este domingo, el músico estuvo en la mesa de Juana Viale y allí habló de su tema. En la charla indicó “Sí, sí, habla del amor. Hace mucho que no sacaba una canción así, se la escribí a la Chinita, y Dread se sumó”. En tanto, se refirió a la posibilidad de hacer una colaboración con la ex Casi Ángeles: “Sí, vamos a hacerlo. Nunca lo hablamos, me lo han preguntado y nunca nos juntamos a escribir. Seguro se va a dar en algún momento”.