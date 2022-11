Gran Hermano: acoso y sanción para el más grande de la casa

En una noche que parecía ser una más, los integrantes de "Gran Hermano" (Telefe) vivieron momentos de tensión y ansiedad por dos situaciones extremas.

La primera fue protagonizada por Walter, más conocido como Alfa quien realizó graves comentarios de acoso a Coti dentro de una habitación. Santiago del Moro comenzó la edición diciendo: “Estaban en el cuarto de los chicos y había algunas chicas ahí. Alfa tuvo un comentario muy desafortunado y espantoso hacia Coti. Te vamos a mostrar toda la secuencia y te vamos a mostrar qué va a pasar con Alfa de ahora en más en este certamen”, relató.

Luego, el conductor pidió el video en donde se vio a Coti, Maxi y Juan hablando en la cocina. “¿Se zarpó con vos, no?”, le preguntó el taxista a la rubia: ”Sí. Yo le estaba diciendo basta porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Primero estaba acostado. Me dijo ‘me estoy por cambiar, estoy en bolas. Tapate los ojos’. Me tapo los ojos. Él se levanta y se cambia y me dice ‘no me mires, me estás espiando’. Le digo ‘che, dejá de joder’”, comentó la correntina.

¡Esto fue lo que pasó! "Alfa" tuvo un repudiable gesto con Coti y toda la casa se involucró.



“Y en un momento se acuesta, se tapa con la frazada y pone la mano así, tipo levantada y me dice ‘mirá, mirá, mirá'”, concluyó la "hermanita". Luego, desde la producción se mostró el audio de lo que dijo Walter en ese momento: “Mirá ‘Cotita’. Diez de circunferencia ‘Cotita’, mirá un desodorante”.

Por esta situación, Alfa fue llamado al confesionario y advertido que recibiría una sanción que luego se tradujo en una nominación y su pase a placa.

Conmocionado, Walter pidió disculpas a Coti y lamentó el momento generado en la casa.

Finalmente y, por haberse quitado el micrófono para complotar, Lucila también conocida como La Tora, perdió la posibilidad de salvar a alguno de los nominados el próximo domingo.