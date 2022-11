Moviendo la cola, Cinthia Fernández festejó un fallo de la Justicia

Nadie desconoce la mala relación que mantiene Cinthia Fernández con Matías Defederico, el padre de sus tres hijas, por los incumplimientos relacionados a su paternidad luego de su separación.

Con la Justicia de por medio y escándalos mediáticos, la panelista de "Momento D" (El Trece) vivió angustiantes momentos que no pasaron inadvertidos.

Ahora y feliz por una noticia muy esperada por ella, Cinthia bailó en tanga desde su baño por un logro a su constante lucha.

En colaless y remera corta, la ex de Martín Baclini expresó: "En traste reclame, en traste festejare! Se aprobó el veraz para papitos deudores! Y esto se festeja. Quizás pudo haber sido criticada en su momento mi forma, pero llame la atención de 5 millones de personas con una causa poco escuchada, a la que nadie le daba bola y a la que hoy muchos hipócritas les parece genial, muchas de esas personas hipócritas son mujeres, mujeres que son las peores a la hora de solidarizarse con el otro, las primeras en decir que uno llora alimentos y vive en un country; pobres perdónenlas no saben diferenciar los derechos de los hijos y las obligaciones de ambos padres. O las hipócritas del medio que hoy se la dan de femisolidarias y aplauden la medida, pero cuando yo dije mis propuestas se reían , o se enfocaban solo en culo.Ayer casualmente cuando se aprobó, se hacía efectivo mi 4 embargo por 2 millones de pesos que se suman a una deuda enorme interminable. Casualidad? No lo creo . Hoy es poco esta medida , al menos es algo, de lo MUCHO QUE AÚN FALTA. Por eso hoy se celebra MAMITAS", detalló al ritmo de Papa Luchón del Retutu.

Como era de esperarse, la influencer recibió varios mensajes de apoyo: "Excelente, que se haga cargo el padre también, porque las mujeres solas siempre ,justicia por ellos los derechos del niño", "Sos la voz de muchas que nos hacemos cargo económicamente, y ponemos todo nuestro tiempo en hijos que tuvimos con otro que una vez que se termina la pareja se convierte con suerte en papi de dos días y te pasa dos pesos", "Opino igual q algunas, FESTEJEMOS CON ESE TRASTE DIVINO !!!Las causas q se viven en el corazón son siempre justas, siempre va a haber gente q critica. Es lamentable pero es así, si xada uno metiera su natiz en sus propios temas y fuera empatico las cosas serian muy diferentes", entre otros.