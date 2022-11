Indignada, Silvina Escudero fue multada por usar colaless

Hace tiempo, que Silvina Escudero se mudó de barrio en su nueva vida de casada y instalada junto a Federico y sus mascotas, pasa sus días en un exclusivo country de Buenos Aires.

Amante del sol y el agua, la morocha no perdió tiempo y acudió a la enorme piscina de la que pueden disfrutar los socios y vecinos del lugar.

Molesta con algunas obras tardías en la zona del solarium, Escudero usó las instalaciones y recibió una multa, vía mail, por hacer caso omiso a una orden que, según la bailarina, nunca recibió.

A través de sus historias en Instagram, Escudero expresó: "En el barrio donde vivo decidieron construir el deck en plena temporada de verano...La fortuna que pagamos de expensas y no poder eso es una boludez", comenzó diciendo.

Luego sumó: "Ahora me llegó una multa que rechazo porque a mi me llegan por mail, las expensas y nunca me avisaron que no podía usar ese lugar... A quién se le ocurre que ahora es el momento de construir en este momento, es gente que no piensa... así que rechazo esto, no pienso pagar", exclamó la mediática enfurecida.

Tentada por el sol del verano y sin otra posibilidad, Silvina se puso su tanga y disfrutó de su patio en un día de intenso calor.