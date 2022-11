En tanga negra, Nati Jota desafió a la censura qatarí

Hace algunos días, Nati Jota llegó a Qatar luego de dejar su puesto en los debates de "Gran Hermano" (Telefé) y partió hacia las tierras árabes para cubrir con su equipo de Luzu, cada partido de la selección nacional de fútbol.

Dinámica y activa en las redes sociales, la sensual rubia cuidó al extremos los requisitos culturales de Qatar y sus atuendos fueron discretos y poco coloridos.

La rubia paseó por los lugares turísticos y, de alguna manera, comentó cada hora en la previa del partido de la "Scaloneta" contra Arabia Saudita.

Horas antes y, para no perder la costumbre, la ex novia de Bruno Siri, posó en tanga desde su habitación provisoria y expresó: "Mis nuevos seguidores árabes me van a bloquear, shoro...pero dejo el dato de que los mejores conjuntos de ropa interior del exterior q agarran mega bien son de Love Importados".

En tanga negra y corpiño al tono Nati robó suspiros en una nueva selfie que promete más.