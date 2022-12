El Pollo Álvarez, violentado y censurado en Qatar

Este jueves y en medio de una comunicación con El Trece, el Pollo Álvarez vivió una tensa situación de violencia con un seguridad de Qatar en el Mundial de Fútbol.

Cuando el conductor de "Nosotros a la Mañana" realizaba una entrevista al Tula, militante peronista e hincha fanático de la Scaloneta, un hombre no quiso que se muestre la zona en la que estaba grabando la nota le exigió que se fuera.

Luego de la advertencia y al pedir la documentación del cronista argentino, el seguridad tapó la cámara y lo retuvo durante unos minutos.

Luego, una vez fuera de la zona más económica para alojarse en Qatar, el Pollo comentó: “Es insólito lo que pasó. Salimos del lugar. No sabemos bien quién era porque no nos dijo. Da miedo. Lo primero que pensé era que me iban a meter preso”, explicó Álvarez.