Con microtanga, Naza di Serio incendió las redes sociales

Luego de quedar vinculada en un trío con otra mujer y el reconocido actor nacional Leonardo Sbaraglia, Nazarena Di Serio decidió continuar soltera y disfrutar de su juventud y belleza.

Instalada en la pantalla del Trece y TN con un estilo propio y fresco como así lo exige la señal, la rubia sorprendió en sus redes sociales durante el fin de semana cuando decidió posar con poca ropa.

Ante sus más de 300 mil seguidores, la meteoróloga combatió el calor y eligió una microbikini negra que combinó, a la perfección, con un kimono floreado.

“Mood domingo activadisimo por acá! En la segunda foto se puede apreciar la importancia de usar protector solar y no como yo que me puse en todo el cuerpo y me olvide de una parte. Cuídense del sol”, explicó Nazarena mostrando su piel bronceada y tersa.