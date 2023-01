Tamara Báez posó muy sexy desde la cama y criticó a Wanda Nara

Desde el regreso de Wanda Nara a Argentina, la vida de L-Gante y Tamara Báez volvió a congestionarse porque, aparentemente los mediáticos blanquearon su romance y hasta incluyeron a la hija del cumbiero en sus planes de la semana.

A través de algunas historias en sus redes sociales, tanto el artistas como la hermana de Zaira se mostraron felices luego del triunfo de Argentina contra Croacia.

Lo que llamó la atención fue la presencia de Jamaica en el mismo lugar donde estaba la ex de Mauro Icardi, situación que enfureció a Tamara y que fue viralizada por Juariu en Instagram.

La influencer mostró el chat que la joven madre mantuvo que su ex pareja y en donde dejó el claro el enojo que sentía: "Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija, no quieras venir a estar conmigo jajajaj. Un poco de respeto, no le hagas a lo que me hacía a mí con otra", lanzó Báez.

Luego y más relajada, la también influencer se mostró mimosa desde la cama y en lencería fina, en una llamativa pose que enloqueció a sus fanáticos.