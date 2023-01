Araceli González celebró nueve años de amor con Fabián Mazzei

Con nueve años de intenso y verdadero amor, Araceli González celebró un nuevo aniversario a través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje para su marido, Fabián Mazzei.

Junto a una foto del día de su casamiento, la ex de Adrián Suar expresó: "Hoy cumplimos 9 años de casados! Y y 15 años juntos!. Diossssssssssssssssssssss Es el que me armo! Cuido! Y curó mi alma! Es quien escucha, mira y abraza! Es quien me levanta con una sonrisa todas las mañanas! Es quien vela por mi y acompaña! Es quien volvería a elegir mil veces. Amo dormir con El. Agradezco que esté a mi lado todos los días. El lo sabe! Y como. Le agradezco que ame a mis hijos. Eso es la gloria para mi, porque mis hijos son mi todo. Te amo @fabianmazzeiok Feliz aniversario a la persona más hermosa y humana de mi planeta".

Días atrás, la modelo volvió a las sesiones fotográficas y, de la mano del reconocido artista Machadito, posó más sensual que nunca a sus 55 años.