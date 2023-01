“Muy chiquito”, el desafortunado comentario de Daniela sobre la virilidad de Thiago

Los días en Gran Hermano se volvieron insoportables para los diez participantes que quedan aún en juego.

Luego de una noche de nominación en donde quedaron en placa Romina, Daniela, Julieta y Alexis y, ante la entrada inminente de nuevos participantes, ahora se conoció el llamativo comentario de "Pestañela".

La relación criticada entre la morocha con Thiago, el joven cartonero que comenzó siendo favorito pero, con el paso de las semanas, quedó en la mira de los haters de las redes sociales, ahora sumó un nuevo capítulo.

Luego de un récord de relaciones sexuales en una noche, la "hermanita" se refirió al tamaño del miembro del joven de 19 años y este no pudo quedarse callado frente a los demás varones participantes. El líder de la semana expresó lo mal e inseguro que lo hace sentir su pareja:

“‘Muy chiquito este”, comenzó expresando Thiago y sumó: "¿Qué tiene que andar diciendo esas boludeces? Si yo no digo cosas de ella, ni nada de eso. Me molesta que siempre esté tirándome para atrás, que esté diciendo que no aguanto”.

Sorprendido por el relato de su compañero, Maxi preguntó: “¿Te dijo como que andás cortina?”, a lo que el joven dijo: “Sí. Y siempre que estamos ahí, disfrutando, no le molesta”.

Para cerrar, el cordobés le contó su experiencia personal a su amigo, con el intento de mejorar el momento: “A mí me dijeron que tenía un maní, boludo, y vos te quejás”.