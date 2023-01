Botón en problemas: Cecilia Oviedo posó con un top a punto de estallar

Desde hace días y, en la recta final del Mundial de Qatar, Cecilia Oviedo tiene una particular manera de alentar a la Selección Nacional de Fútbol y sobre todo de festejar los triunfos.

Casi desnuda, la mediática luce los colores de la bandera sin pudor ni temor a la censura de las redes sociales.

A menos de un día de la gran final contra Francia, la ex pareja de la Hiena Barrios compartió en sus historias de Instagram un look llamativo pero no menos sensual.

Oviedo acompañó una microtanga en tonos de celeste con un listón de género al tono apenas unidos con un botón sobre su busto.

En primerísimo primer plano, la rubia mostró su cuerpo, como tantas veces lo hizo y provocó a sus fanáticos.