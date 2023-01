Juana y Mirtha enfrentan a Andy Kusnetzoff en la previa de la final de Qatar

Llegando a fin de año y con la final del Mundial de Qatar, la pantalla del Trece decidió reorganizar su programación de sábado y domingo y, por esa razón, reunirá en una mesa a Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale en una comida imperdible.

Las anfitrionas recibirán, este 17 de diciembre desde las 21.30 a famosos y personalidades de otros ámbitos que, una vez más, competirán directamente con Andy Kusnetzoff en Telefé.

Los invitados de la gran noche serán: Mariano Martínez, Nicolás Cabré, la actriz Verónica Llinás; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el cantante cuartetero Ulises Bueno.

Por su parte, el ex CQC reunirá por última vez en su Punto de Encuentro a Emiliano Brancciari, el cantante de la banda uruguaya No Te Va Gustar; el actor Diego "Pollo" Alonso, la panelista y ex modelo Nequi Galotti, la periodista e influencer Julieta Puente y Agustín Guardis, eliminado de Gran Hermano.