Un fuego: los looks sensuales de Luciana Salazar impactaron a la prensa británica

Nadie quiere estar lejos de Qatar en este momento especial de la Selección Nacional de Fútbol que está a punto de disputar la final contra Francia, el último ganador de la copa de oro.

Una de las argentinas que decidió instalarse en Doha fue Luciana Salazar a quien se la relacionó a Julián Álvarez en algún momento del 2022.

La presencia de la rubia, ex de Martín Redrado no pasa desapercibida en los partidos por sus ajustados y sensuales looks, que llamaron la atención a los periodistas internacionales que cubren el evento deportivo.

“La voluptuosa modelo estuvo en el Lusail Stadium el viernes cuando Argentina derrotó por poco a Holanda en los penales”, pudo leerse en una columna del Daily Star.

"La bella rubia ganó la atención del mundial cuando prometió correr desnuda por las calles de Buenos Aires con Diego Maradona en la Copa del Mundo del 2010”, recordó el diario británico en referencia a algunas acciones inolvidables de Luli.