Mostrando la panza, Romina Malaspina festejó en el Obelisco

Como tantas otras famosas que decidieron asistir al Obelisco a festejar la tercera copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022, Romina Malaspina no quiso perder la oportunidad y, junto a un grupo de amigos, bailó y cantó por la Scaloneta.

La ex Gran Hermano y también DJ, eligió un look muy sensual para conquistar corazones de los fanáticos que no podían creer lo que veían.

Con un top celeste muy pequeño y un pantalón holgado blanco, Malaspina bailó eufórica entre la multitud que aclamaba a Leo Messi y al equipo que venció al Seleccionado francés.

“Somos campeones del mundooo”, escribió Romina en su posteo y agregó: “Que lindo es ser Argentino lpm! Es inexplicable lo que se vivió. Gracias Selección por haber dejado el alma en cada partido. Gracias @leomessi sos lo más grande que existe. Qué equipo!”.