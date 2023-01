Con gran escote, Cami Homs le mandó un picante mensaje a De Paul

La locura por la llegada de la Selección Nacional de Fútbol paralizó al país y además de la felicidad de todos los argentinos, las familias de los jugadores y del equipo técnico también vivieron momentos de emoción y reencuentro.

Tanto Lio Messi, el Dibu como Rodrigo de Paul, entre otros, pasearon en el colectivo de la selección ante los más de cinco millones de argentinos que salieron a las calles a agradecer por la tercera copa mundial.

El novio de Tini Stoessel no pudo aguantar la ansiedad y fue en u busca de la ex "Violetta" que ensayaba antes de un show. Los besos, abrazos y el apasionado encuentro fueron compartidos en redes sociales y festejado por los fanáticos de ambos artistas.

Quien no se mostró muy feliz por la situación viralizada, fue Camila Homs, la ex del futbolista que se enfureció porque el jugador no le dio prioridad a sus pequeños hijos a quienes solo saludó por video llamada.

A través de sus historias de Instagram y luciendo un top blanco muy escotado, la rubia expresó: "Nada para decir, ¿ustedes bien?". Acto seguido, la mediática mostró el gesto de "fuck you" a la cámara lanzando un irónico besito con un claro destinatario.

Enojada o feliz, Cami se mostró sensual pero decidida a hacer valer los derechos de sus hijos.