De jean y encaje, Barby SIlenzi celebró el estreno de "Sex"

Desde hace más de dos semanas, Barby Silenzi y sus hijas se instalaron en Carlos Paz porque la bailarina se sumó al elenco de verano de "Sex", la obra para adultos de José María Muscari.

La mujer de El Polaco, compartió algunas fotos en sus redes sociales luego del debut, a sala llena, en la veraniega ciudad.

Luciendo una mini de jeans con vuelos, botas caña alta y un top de encaje, Silenzi recibió al padre de su hija menor quien está de gira y no puede acompañarlas.

También, en el comienzo de la semana, el periodista Juan Etchegoyen comentó cómo está la relación entre los mediáticos y dijo: “Atravesaron una fuerte crisis en el fin de semana pasado, ellos se pelean y se amigan cada dos días. Pregunté el motivo y lo que me dijeron es que él siempre elige el trabajo y no la familia. Ella le pediría al Polaco que no trabaje tanto y él no para. Está mucho tiempo afuera de su casa y eso no le habría gustado a Barby y se desató una crisis en ese sentido. Lo que me decían del otro lado es que ella no toma conciencia de que El Polaco tiene hijos que mantener y por eso trabaja tanto", aseguró el profesional.