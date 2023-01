Nati Jota volvió a Argentina feliz con la tercera copa mundialista

Nadie puede negar que Nati Jota tuvo un mes de mucho trabajo y alegrías en Doha, la ciudad en donde se realizó el Mundial de Fútbol y en el cual Argentina resultó campeón.

Muy feliz por lo vivido, la rubia compartió varios posteos en su cuenta de Instagram en donde no se guardó nada y contó a corazón abierto sus emociones y cábalas para el especial momento deportivo: "Del llanto a la risa y de la risa al llanto, y si de las risas hablamos pueden ser de felicidad o de nervios; y si de los llantos hablamos quizás sean de gol en contra en el último minuto o LLANTOS DE CAMPEÓN. El fútbol reúne todo eso y nunca para. POR SUERTE nunca para. Este mundial llegó a su fin, a mi viaje le quedan horas y me vuelvo feliz de comprobar lo INMENSO que es este deporte y como nos une como nada. Es mucho más que 90 minutos. Y no digo x el maldito alargue y los penales, ja. Te amo Argentina", manifestó emocionada.

Con un short negro, una remera y una bandera Argentina, la periodista acompañó a la Scaloneta y sufrió como cada uno de los habitantes de esta tierra cada partido de la Selección.

"Adivinen antes de qué partido es la primera foto. Me encantaba la camiseta, el short, dije: hoy obviamente ganamos y es mi ropa cábala para todos los partidos del mundial. Bueno. La historia se cuenta sola. La siguiente foto es yendo al segundo partido, contra México, con remera gigante, me compré una bandera, short negro, y a cambiar las suertes y las ropas. Jamás me cambié después de eso, lo sabrán porque todo el resto de mis fotos mundialistas son así los amo y Argentina te archimegaamo, no sé si algún día caeré en la cuenta pero mientras tanto no voy a parar de repetirlo para que eso pase, SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO, escribimos la historia una vez más, con el tropezón del principio que hoy recobra sentido como tantas otras heridas…", cerró feliz Nati Jota.