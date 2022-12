Desde la playa, Nati Jota comenzó un miércoles atípico en Qatar

Realizando una cobertura periodística muy completa, Nati Jota disfruta de Qatar y de cada una de las instancias del Mundial de Fútbol.

Vigilando de cerca a la Selección Nacional, la rubia divide sus días entre el trabajo, los paseos, el entrenamiento y los momentos de playa.

Este miércoles y con varias horas de diferencia, Jota disfrutó de un día atípico en Qatar porque la ciudad sede del Mundial amaneció sin sol.

Según informes meteorológicos, no llueve desde el 1 de enero de este año y, en pleno desierto la rubia comentó en sus historias: "Primeras nubes que vemos desde que llegué, igual el sol cae re temprano y, para sumarle, en esta playa cae detrás de los edificios entonces se pierde más temprano... si bien siempre hay que cuidarse con protector, el sol no te quema casi nada no estando tirado varias horas...", comentó.

Como siempre, la influencer y protagonista del exitoso programa "Luzu", mostró su abultada delantera con un top en vivos colores.