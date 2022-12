Muy sexy, Wanda Nara se sumó a una promo y le tiró "palitos" a Icardi

Instalada en Argentina y luego de "tirar la casa por la ventana" en el festejo del cumpleaños de su amigo Kenny, Wanda Nara se convirtió en noticia luego de una llamativa publicación en sus redes sociales.

Muy sensual, la empresaria se sumó a la promoción de un film nacional de Netflix "Matrimillas" y, usando las palabras ganchos de la historia entre Luisana Lopilato y Juan Minujín, tiró varios "palos" a Mauro Icardi, su ex pareja y padre de sus hijas.

"Alcanzar el equilibrio en la pareja es difícil, pero no imposible. Si quieren sumar Matrimillas, tomen nota. Y si esto no es suficiente, vayan a ver la peli que ya está disponible", comenzó diciendo y luego sumó: "Otra cosa que suma muchas matrimillas es que me invites a vivir con vos, pero en pisos separados", especificó la rubia divertida.

Luego de la publicación del video, Wanda volvió a mostrar sus trajes de baños que pronto llegarán al país para completar otra nueva línea de los negocios de la hermana de Zaira Nara.