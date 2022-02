Lizy Tagliani fue acusada de infiel por Leo Alturria

Por estos días se supo que la relación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria había terminado luego de que la mediática lo anunciara con un posteo en sus redes sociales.

Luego de tres años juntos, la pareja decidió separarse y, en un principio se habló de una decisión conjunta de los mediáticos.

Pero ahora, Alturria salió a contar su verdad y no dudó en decir: “Yo la dejé”. Para sumar más información al tema, Ángel de Brito relató cómo había sido el final.

“¿Qué pasó acá? Pasemos al #LizyGate que como no me siguen, no se van a ofender como ‘WanMauro’”, comenzó diciendo el periodista en sus redes sociales. “Se pudrió todo hace dos meses. Esta fue la última nota de la pareja”, comentó sobre una visita de los novios al programa de Telefé de Germán Paoloski.

Luego el ex conductor de “LAM” dijo que la separación fue por un chat. “Leo le descubrió un mensaje a Lizy con un chongo. Era solo histeriqueo, nunca pasó del chat”, explicó.

También se supo que Lizy y Leo aun separados, viajaron a Europa con Marley para grabar “Por el Mundo” (Telefé), lo que habría originado un roce con la producción de Marley. “Como ya lo habían planeado, Lizy lo llevó igual de viaje por Europa con Marley. No quiso dejarlo sin Rainbow Tour”, señaló de Brito.

“El ‘clan Marley’ le decía ‘no lo traigas si ya se separaron’”, señaló el mediático en medio de las novedades sobre la separación del verano.

También la cuenta de Instagram "Chusmeteando1", publicó fotos de las repercusiones y posteos de los protagonistas de la historia.