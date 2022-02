¿More Rial de novia con Alex Caniggia?

Luego de confirmar que estaba sola y feliz, Morena Rial sorprendió a través de sus redes sociales al compartir fotos con el mediático menos pensado.

La buena onda de la hija de Jorge Rial con Alexander Caniggia impactó en las plataformas sociales y comenzaron a circular los rumores de romance.

A través de historias de Instagram, More compartió algunas imágenes junto al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, su abogado, y otras personas almorzando en Córdoba.

"El team", expresó junto al emoji de corazón y luego tuvo un comentario especial dedicado al hermano de Charlotte: "El uno", aseguró.

Luego de la viralización de las fotos, More salió a responder a sus fanáticos sobre la posibilidad de un romance con el polémico joven: "Pero estaba con Alejandro Cipolla. Ahora no es más con mi abogado (el romance), es con Alex. Dejen de inventar", sentenció More contundente.