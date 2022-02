Karina Jelinek posó desde la playa y habló de su amiga Flor

Esta semana, Karina Jelinek anunció en sus redes sociales que la revista Gente la eligió como su tapa y feliz invitó a todos a leer la entrevista.

Relajada y más tranquila luego de ser estafada por un conocido que se quedó con una gran suma de dinero de la morocha, Karina se apoyó en su amiga Flor y desde la playa reconoció lo importante que es la joven mujer en su vida.

Si bien se dijeron muchas cosas sobre Karina y Flor Parise, la ex de Leonardo Fariña no dudo en comentar: “A Flor la quiero mucho, vivimos juntas y compartimos lindísimos momentos. Cuando decida hablar sobre mi vida privada, lo voy a hacer, pero siento que aún no llegó ese día. Sí quiero que todos sepan que estoy tranquila y bien acompañada: no estoy sola”, explicó la entrevistada.

Luego Jelinek recordó que su familia la dejó de lado cuando se conoció la relación con su amiga y sumó: “Si, es verdad que eso pasó: mi hermana Violeta me eliminó del grupo familiar por un comentario que hizo Yanina Latorre”.

Despreocupada y viviendo un gran momento, Jelinek disfrutó de un atardecer en la playa en donde posó sensual y divertida para felicidad de los allí presentes.