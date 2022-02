¿Rubia o morocha? El extremo cambio de Charlotte Caniggia

Vigente y activa en sus redes sociales, Charlotte Caniggia se prepara para un gran año laboral y se encuentra analizando varias propuestas.

Muy sexy, la hermana de Alex Caniggia continúa compartiendo osadas fotos en sus redes sociales de sus viajes, los outfits más jugados y las salidas con amigas.

En las últimas horas, Charlotte no dudó en poner a prueba a sus followers y decidió mostrar dos looks opuestos pero no menos atractivos.

Junto a Leo Leiva, uno de los peluqueros de las famosas, la hija de Mariana Nannis posó fresca y divertida con un peinado casi casual en una cabellera castaña.

Más tarde y en sus historias, la influencer se animó al rubia y completándolo con una boina posó desafiante en las redes.

¿Cuál le queda mejor?