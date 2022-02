El tierno mensaje de Barassi a su mujer por San Valentín que fue furor

No está por estos días en pantalla. Se reincorporará recién el 1° de marzo. Sin embargo el actor y conductor del envío "100 Argentinos dicen" se las arregló este 14 de febrero para convertirse en el "San Valentín argento" a través de un mensaje romántico que se viralizó a partir de una publicación que él realizó en su cuenta de Instagram.

Darío Barassi se convirtió en tendencia en Twitter por su romántico mensaje de amor para su esposa, la psicóloga Lucía Gómez Centurión. Esta vez, el actor mostró una imagen hermosa de su compañera desayunando en un hotel en París y le dedicó un tierno texto.

"Siempre voy a amar esta foto. Los colores. Lo linda que salís. El desayuno que estábamos por comer. Fue en París. Último viaje siendo 2 y 1/2 xq la Pipi ya venía en camino. Ese cuartito, esas ventanas, esa vista a Notre Dame, ese olor a panadería...", comenzó.

"Es mucho más que una foto, es un recuerdo muy nuestro. Es historia, me acuerdo la ilusión por lo que se venía, el cagazo de que no pasara nada estando fuera de casa, lo inquietos como turistas, la localia de tu familia, las sopas, los quesos, los puentes y las ratas. ¡Qué ciudad!", continuó.

Y remató: "Eso me pasa con vos, nada es sólo una foto, todos son momentos. Juntos hacemos que la vida no sea rutina sino aventura. Amor mío, por eso y xpor tanto más... Feliz día!! Te amo gorda beia!!!". Barassi conoce a su mujer desde las adolescencia. Compartían salidas, el amor por el teatro y un grupo de amigos.

Un día se decidió y le confesó su amor, pero ella le respondió que había vuelto con su exnovio. El tiempo pasó, ella se separó y pudieron concretar esa historia con una hija en común y mucho más de las ilusiones que el conductor contó en ese escrito.

fuente rating cero