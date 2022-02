MasterChef Celebrity: Luisa Albinoni se quedó afuera de la competencia

Luego de la semana de oro, en "MasterChef Celebrity" (Telefé) en donde Mica Viciconte se quedó con el delantal dorado y los 200 mil pesos por fuera de la competencia normal, este domingo se vivió una nueva gala de eliminación con los participantes recuperados de Covid 19.

En una noche en donde la Peque Pareto, Mery del Cerro, Mica Viciconte, Malena Guinzburg, Luisa Albinoni y Ernestina Pais debían darlo todo, fue la madura actriz quien no convenció con su plato.

En el comienzo de la noche y con pescado como ingrediente principal, Del Cerro y Pareto subieron al balcón luego de un plato rápido realizado en 15 minutos.

Las demás participantes, debieron seguir en competencia y finalmente fue Albinoni quien se complicó con una preparación que casi no conocía.

"Yo ya estaba segura que me iba. Me lo esperaba", comenzó diciendo Albinoni entre lágrimas y luego agregó: "Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. No quiero ponerme mal, pero quiero agradecer a mis compañeros. Gracias por darme una oportunidad a mí por mi edad", finalizó frente a demostraciones de cariño por parte del jurado, Santiago del Moro y sus compañeros.