En microbikini, Julieta Prandi celebró el amor

Luego de varios años de calvario son su ex marido Claudio Contardi y de extrema violencia de género, Julieta Prandi se separó y si bien mantiene una contienda legal con su ex marido, la rubia volvió a apostar al amor.

En pareja desde el año pasado con Emanuel Ortega, la rubia se reinventó y volvió a la televisión como conductora sin dejar su carrera de modelo.

Este 14 de febrero, Prandi celebró el amor con su novio y, a través de sus redes sociales, la modelo compartió una sensual foto en bikini desde la cubierta de un lujoso yate junto a su amor.

“Hubo un tiempo en el que no creía ni en mí, pero ese tiempo terminó. Llegó un insolente que me contradijo en todo lo que sabía y conocía y me mostró lo que era el amor de verdad. Con su mirada me calma y me lee. Con su abrazo me reconstruye, es todo un superhéroe y lo amo tanto más, por aceptarme y entenderme como nadie.

Mi amor, feliz día, tengo un mojito colaborando a mi cursilería, sabrás entender. (Sos testigo de eso)

Te amo”, expresó Julieta en un gran momento personal y disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su amor.