Martita Fort fue contundente al decir "egoísta" a Gustavo Martínez

Martita Fort compartió una historia en sus redes. Allí expresó como se siente ante la muerte del hombre que los cuido durante los últimos años. Gustavo Martínez era su tutor legal pero este miércoles perdió la vida luego de caerse del piso 21 de su edificio de Belgrano.

De este modo la joven de 17 años indicó: “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo”. Y agregó sobre su partida: “Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, NI SOSPECHÉ NADA porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”.

En consonancia con ello explicó que piensa de la decisión de su tutor: “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía, y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”.

A pesar de ello señaló “De igual manera fue una persona que ocupó un rol importante en mi vida y lo voy a extrañar siempre QEPD mi padrino”.

Muchos hablan de ellos y sus malos tratos para con su tutor por ello es que para finalizar, respondió los dichos de la familia de Gustavo: “La familia estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo, y mi respuesta es tan simple como esta: “NUNCA lo dejamos solo, los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando, era mi abogado César Carroza y Marisa mi niñera”.

En la misma linea mencionó “Y las festividades siempre la pasábamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir, cuando lo invitaba a un lugar prefería quedarse en su casa. No hablen sin saber, porque hay cosas para hablar, pero no es momento todavía, muy delicado para sacarlo a la luz. Pero por favor dejen de tirar ese tipo de comentarios”, sostuvo.