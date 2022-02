Graciela Alfano confesó que le dijo el ex de Fort sobre su vida

La muerte de Gustavo Martínez sorprendió a todo el mundo del espectáculo, por un lado por el modo en que falleció y por quien era en la vida de una de la familias más poderosas del país. Gustavo fue pareja del difunto Ricardo Fort y tutor de sus hijos Marta y Felipe. A las horas de que se conociera el hecho, se supo que padecía graves problemas de salud mental.

Graciela Alfano fue su amiga y en comunicación con Nosotros a la mañana, recordó cómo lo vio la última vez que se reunieron. Su última vez juntos fue durante el rodaje de la serie sobre la vida de Ricardo Fort, en octubre del 2021. Ante esto la diva contó: “Él siempre fue un hombre diferente... tenía hasta otro cuerpo, otra energía, estaba muy flaquito... mirá, yo lo que percibí no era un hombre enfermo, mi percepción es que era un hombre que estaba en paz. En toda la parafernalia del show, él estaba tranquilo... no participaba de la conversación”.

En su relato aseguró "Después nos quedamos un poco más solos y le pregunté cómo la estaba pasando. Y me dice ´a mí ya no me interesa esta vida, yo ya hice todo´. En ningún momento yo pensé que podía estar pensando en un acto suicida”. La rubia no dejo de lado a los hijos de Ricardo, ya que uno de ellos hizo un fuerte ataque contra el fallecido.

Sobre esto Graciela señaló “No olvidemos que tiene 17 años, es un menor de edad. Está pasando por un dolor muy grande y al ser un adolescente, expresa su dolor no como tristeza sino como ira. Es un momento difícil porque perdió a su padre, y ahora perdió a su segundo padre. Tiene todo el derecho a enojarse y a decir cualquier cosa. Tenemos que tener piedad y empatía con un jovencito”.