Loly Antoniale posó desde el rio y dejó a la vista su belleza

Hace algunos días, Loly Antoniale llegó a Argentina desde Estados Unidos y, de inmediato, emprendió viaje a Córdoba para reencontrarse con la familia y vivir un momento especial por la llegada de un nuevo integrante.

Estelita Muñoz, la ex mujer de Luis Ventura, contó en el “Run Run del Espectáculo” (Crónica) que la morocha fue vinculada recientemente a Jorge Rial cuando el periodista quedó en medio de versiones de crisis de pareja con Romina Pereiro.

La panelista de Crónica negó una nueva relación de los ex y agregó: "Tengo gente muy amiga de ella que me contó que es mentira que lo vio en Miami…Que no quiere verlo por las cosas que dijo de ellas, terribles… ¡hasta que andaba con un narcotraficante!", aseguró la mujer.

En las últimas horas, Loly posó despreocupada desde el rio dejando a la vista sus largas piernas y su belleza natural que encanta a los followers.