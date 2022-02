Con el pantalón desprendido, Sol Pérez posó para Instagram

Sol Pérez no deja de impactar en sus redes y, además de ser muy bella, la rubia no duda en estar en permanente contacto con sus fanáticos quienes desean saber todo acerca de la vida de la ex chica del tiempo.

Con extenuantes entrenamientos, Pérez modela su cuerpo y, este martes se atrevió a responder las preguntas de sus seguidores en una llamativa pose.

Con su jeans desprendido y muy relajada en un sofá, Sol atendió cada consulta relacionada con el cuidado de su cuerpo, sus gustos, comidas y hasta destinos turísticos.

Con relación a sus tips de belleza, la influencer aseguro que desayuna café con huevos revueltos, entrena diariamente y come muy sano.

Una llamativa pregunta fue la de una mujer que consultó: “Alguna vez te inflamas?”, a lo que Sol respondió: “Últimamente estoy bastante hinchada”, reconoció la rubia y luego calificó como “lugar mágico” a las Cataratas del Iguazú.